Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε για 8η φορά τη Χρυσή Μπάλα

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας 2023 για όγδοη φορά.

Βραβεύτηκε ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της σεζόν, στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης για τη «Χρυσή Μπάλα», του θεσμού που δημιουργήθηκε από το γαλλικό ειδησεογραφικό περιοδικό France Football το 1956.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής οφείλει το βραβείο του στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 με την εθνική Αργεντινής. Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο μοναδικός στην ιστορία με 8 «τρόπαια» και ακολουθεί με 5, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Λιονέλ Μέσι κέρδισε για πρώτη φορά τη Χρυσή Μπάλα το 2009 ως παίκτης της Μπαρτσελόνα και με την ίδια ομάδα το πήρε επίσης το 2010, το 2011, το 2012, το 2015 και το 2019.

Στην ομιλία του αφιέρωσε το βραβείο σε όλη την Αργεντινή και στον Ντιέγκο Μαραντόνα.

💬 The speech of the 2023 Ballon d'Or winner, Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/HRaNdRwclG

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj