Νεκρός 25χρονος ποδηλάτης σε ατύχημα στο γύρο της Αυστρίας- Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα

Ο Νορβηγός ποδηλάτης Αντρέ Ντρέγκε, έχασε τη ζωή του σε ατύχημα κατά τη διάρκεια του Γύρου της Αυστρίας, στον ποδηλατικό αγώνα Tour de France, ανακοίνωσε η ομάδα του Coop-Repsol χθες Σάββατο.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια του Αντρέ και τους αγαπημένους του κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης στιγμής», δημοσίευσε η ομάδα στο X.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδηλασίας (UEC), ο Ντρέγκε πέθανε μετά από συντριβή ενώ κατέβαινε το Grossglockner, ένα αυστριακό βουνό.

