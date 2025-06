NBA: Ο σοβαρός τραυματισμός και το κλάμα του Χαλιμπέρτον στον τελικό

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήταν ο μεγάλος άτυχος του φετινού Game 7 των NBA Finals, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το παρκέ και να αφήσει την Ιντιάνα Πέισερς χωρίς τον ηγέτη της στη σημαντικότερη στιγμή της σεζόν.

Το περιστατικό συνέβη μόλις στο έβδομο λεπτό του αγώνα, όταν ο Χαλιμπέρτον, σε μια φαινομενικά ανύποπτη φάση, έπεσε στο παρκέ, κρατώντας το αριστερό του πόδι. Οι συμπαίκτες του και το ιατρικό επιτελείο έσπευσαν κοντά του, ενώ ολόκληρο το γήπεδο σίγησε, συνειδητοποιώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Man, I don’t even wanna say what I think this injury could be for Tyrese Haliburton.



He’s been on an all-time playoff run and to see it end like this would be just awful.

