Μουντομπάσκετ 2023: Μπασκετμπολίστας έχασε το νεφρό του, έπειτα από αγκωνιά σε ματς

Έχασε το νεφρό του ο μπασκετμπολίστας της εθνικής Σερβίας, Μπόρισα Σίμανιτς, μετά από χτύπημα που δέχθηκε σε αγώνα για το Μουντομπάσκετ 2023.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία μπάσκετ της Σερβίας, ο Μπόρισα Σίμανιτς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, μετά από χτύπημα που δέχθηκε στον αγώνα κόντρα στο Νότιο Σουδάν για το Μουντομπάσκετ 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας του αφαιρέθηκε το νεφρό.

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών ανέφεραν πως η νεφρική λειτουργία του Σέρβου μπασκετμπολίστα δεν είχε επηρεαστεί, η ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης της Σερβίας ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας πως προέκυψαν επιπλοκές και η αφαίρεση του νεφρού ήταν η μοναδική επιλογή για τον Μπόρισα Σίμανιτς.

Ο Σίμανιτς δέχθηκε ένα χτύπημα στο αριστερό νεφρό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Νότιο Σουδάν, κάτι λιγότερο από δύο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά τη λήξη του αγώνα ο Σίμανιτς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μανίλα, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Basket News, όπως ανέφερε ο προπονητής της εθνικής Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο παίκτης αιμορραγούσε πολύ και ήταν δύσκολο να βρεθεί το αίμα που χρειαζόταν.

Η σερβική ομοσπονδία μπάσκετ ανακοίνωσε αρχικά ότι το νεφρό και όλες οι λειτουργίες του ήταν καλά, κάτι όμως που ανατράπηκε στην πορεία καθώς τελικά υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης του νεφρού χθες, Κυριακή.

Ο αντίπαλός του, Νούνι Όμοτ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό στο οποίο δεν είχε σκοπό να τραυματίσει τον Σέρβο μπασκετμπολίστα, όπως δήλωσε. «Άκουσα ότι κατέληξε στο νοσοκομείο. Ζητώ συγγνώμη, δεν είχα σκοπό να κάνω κανένα είδος βρώμικου παιχνιδιού. Ελπίζω να αναρρώσει γρήγορα. Προσεύχομαι για αυτόν, θα είναι στις προσευχές μου» σημείωσε.

«Δεν είμαι βρώμικος παίκτης, δεν υπήρξα ποτέ βρώμικος παίκτης», συνέχισε ο Νούνι Όμοτ. «Από τα βάθη της καρδιάς μου, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους και ιδιαίτερα από τον παίκτη».

Πλέον ο 25χρονος Σέρβος μπασκετμπολίστας θα ακολουθήσει αρκετούς μήνες αποθεραπείας, με την ελπίδα πως θα επιστρέψει υγιής στα παρκέ.

Serbian forward Borisa Simanic was transported to the hospital and ultimately lost one of his kidneys as a result of this incident against South Sudan 🤕



