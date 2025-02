Μουντιάλ 2034: Τι απαντά η Σαουδική Αραβία για την προσέλευση ΛΟΑΤΚΙ+ φιλάθλων

Τη διοργάνωση του Μουντιάλ το 2034 αναλαμβάνει η Σαουδική Αραβία και από τη στιγμή που το ανακοίνωσε η FIFA, ξεκίνησε η συζήτηση για την αντιμετώπιση των επισκεπτών.

Τρία χρόνια πριν, η διοργάνωση του Κατάρ είχε επικριθεί από οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πώς θα υποδεχτεί το πλήθος κόσμου, ακόμη μία από τις πιο αυστηρές μουσουλμανικές χώρες;

Ο Πρεσβευτής της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Χαλίντ μπιν Μπαντάρ Αλ Σαούντ, έδωσε μερικές λεπτομέρειες για την προετοιμασία της διοργάνωσης, η οποία θα επιμείνει στην εφαρμογή της απαγόρευσης του αλκοόλ.

🚨⚡ Officially.. Saudi Arabia settles the debate about alcohol and homosexuals at the 2034 World Cup!



The Saudi Ambassador to Britain, Prince Khalid bin Bandar:



1- "No alcohol at all; we will not change our culture for anyone."



2- "Everyone is welcome, including homosexuals." pic.twitter.com/CjzGHlSjHI