Μουντιάλ 2022: Live η τελετή έναρξης από το Κατάρ

Μία μεγαλειώδη τελετή έναρξης υπόσχεται το Κατάρ για το Μουντιάλ 2022 με πολλές όμως καλλιτεχνικές απουσίες λόγω των αντιδράσεων του δυτικού κόσμου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη χώρα.

Πριν από λίγο άρχισε η τελετή έναρξης με το Κατάρ μέσα σε ένα κατάμεστο από κόσμο γήπεδο.

Οι φανς του αθλήματος παγκοσμίως έχουν σπεύσει στην μεγάλη γιορτή της μπάλας, που ξεκινά με τον πρώτο αγώνα ανάμεσα στους οικοδεσπότες, το Κατάρ και το Εκουαδόρ.

Finally, what it’s all been for: the power for Qatar to bring the world to it, and globally broadcast a chosen image for itself.



Gianni Infantino sitting between the ruler, the Emir, and Mohamed bin Salman of Saudi Arabia, football’s place in the world. https://t.co/bF2ggAdqfH