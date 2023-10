Μασσαλία: Οπαδοί της Μαρσέιγ επιτέθηκαν με πέτρες στο πούλμαν της Λιόν

Οπαδοί της Μαρσέιγ επιτέθηκαν με πέτρες και έσπασαν το λεωφορείο της ομάδας της Λιόν καθώς αυτό κατευθυνόταν προς το στάδιο Βελοντρόμ για τον αγώνα.

Από την επίθεση με πέτρες οπαδών της Μαρσέιγ τραυματίστηκε στο πρόσωπο ο προπονητής της Λιόν, Φάμπιο Γκρόσο.

Shameful scenes as the Lyon team bus was attacked prior to tonight's match against Marseille.



L'Equipe reports head coach Fabio Grosso suffered a facial injury.pic.twitter.com/ByYrJN1YNa