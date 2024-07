Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η συγκινητική ανάρτησή του μετά την ήττα της Εθνικής

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ανάρτηση του στα social media έδειξε την συγκίνηση και την τιμή του να φοράει την φανέλα με τον εθνόσημο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά την ήττα της εθνικής μας ομάδας από τον Καναδά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που σημείωσε 34 πόντους έγραψε στην ανάρτησή του : «Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα του κόσμου είναι να παίξεις για την χώρα σου».

It’s one of the greatest feelings in the world to be able to put on the jersey and play for your country 💪🏾🇬🇷🧿 @olympics #Paris2024 pic.twitter.com/IapPjWlQCO