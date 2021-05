Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Champions League.

Για πρώτη φορά μετά από 51 χρόνια, η Μάντσεστερ Σίτι επιστρέφει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης καθώς μετά το 1-2 στο Παρίσι, επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-0 και στο Μάντσεστερ.

Το παιχνίδι εξαρχής είχε εξαιρετικό ρυθμό, ενώ γρήγορα ήρθε και το γκολ καθώς μόλις στο 11' η Σίτι άνοιξε το σκορ με σουτ του Ριάντ Μαχρέζ μέσα απ' την περιοχή (1-0), που έβαλε και δεύτερο γκολ στο 63', με το οποίο ουσιαστικά σφραγίστηκε η πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Foden assists for Mahrez to seal it! #UCL pic.twitter.com/aYbjd4QJYg