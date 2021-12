Την απόφαση να επαναληφθεί η κλήρωση στη φάση των «16» του Champions League έλαβε πριν από λίγο η διοίκηση της UEFA επικαλούμενη «τεχνικό πρόβλημα».

Η κλήρωση του Champions League προγραμματίστηκε εκ νέου για τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Η «γκέλα» με το μπαλάκι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κλήρωση προκάλεσε αντιδράσεις και μετά από πιέσεις των συλλόγων για να διορθωθεί το λάθος, αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας για τα ζευγάρια της πρώτης φάσης των νοκ-άουτ.

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης και ενώ ο Τζόρτζιο Μαρκέτι είχε «τραβήξει» τη Βιγιαρεάλ, η οποία δεν θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ήταν στον ίδιο όμιλο, ο Αντρέι Αρσάβιν έβγαλε αυτή ακριβώς απέναντί της.

Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται, αφού οι δύο ομάδες ήταν αντίπαλοι και στη φάση των ομίλων και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει το μπαλάκι των «κόκκινων διαβόλων» στο pot από το οποίο τράβηξε ο Αρσάβιν.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.