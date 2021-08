Μόλις 10 λεπτά διήρκεσε το Grand Prix Βελγίου. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες έθεσαν εν κινδύνω τη διεξαγωγή του και τελικά οι διοργανωτές αποφάσισαν τη «Σολομώντεια Λύση» του αγώνα μίας ώρας.

Πριν καν ξεκινήσει τελείωσε ο αγώνας, με τους πιλότους να κάνουν μόλις δύο γύρους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και το Grand Prix να διακόπτεται οριστικά λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Έτσι, σήμερα στο Σπα το Grand Prix άρχισε υπό καταρρακτώδη βροχή και με σχεδόν 3,5 ώρες καθυστέρηση και ολοκληρώθηκε μετά από μόλις ένα δεκάλεπτο. Με αυτόν τον τρόπο, ωφελήθηκαν οι πιλότοι που βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα των δοκιμαστικών με τον Μαξ Φερστάπεν να αναδεικνύεται τύποις νικητής, τον Τζορτζ Ράσελ να παίρνει τη δεύτερη θέση και τον Λιούς Χάμιλτον την τρίτη.

BREAKING: Max Verstappen is confirmed as the official winner of the #BelgianGP



Verstappen and the rest of the top 10 will take half points#F1 🇧🇪 pic.twitter.com/STJdsLNDT5