Viral έγινε η εμφάνιση αθλήτριας στις ΗΠΑ που τιμά την «μαύρη αριστεία», με εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ασκήσεις εδάφους από την Nia Dennis, αθλήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες είχαν μουσική υπόκρουση από Kendrick Lamar, Beyoncé και Missy Elliott και έμπνευση από το κίνημα Black Lives Matter.

Η ίδια δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες του Black Lives Matter ήταν εκείνες που την ενέπνευσαν με αποκορύφωμα την κίνηση να υψώσει τη γροθιά της ψηλά στον αέρα.

«Έπρεπε να το κάνω για τον πολιτισμό», έγραψε η 21χρονη στο Instagram.

Η εμφάνισή της εντυπωσίασε τους κριτές και κέρδισε εγκωμιαστικά σχόλια από διασημότητες, συναδέλφους αθλητές και οπαδούς.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο UCLA Gymnastics προβλήθηκε περισσότερες από εννέα εκατομμύρια φορές.

Η Dennis είπε στην Washington Post ότι ήθελε η εμφάνισή της να είναι «γιορτή για ό, τι μπορεί να κάνει ένας (μαύρος), ό, τι μπορούμε να ξεπεράσουμε».

«Το θέμα του Black Lives Matter είναι βαρύ», είπε μεταξύ άλλων. «Κάθε τραγούδι προέρχεται από έναν σπουδαίο μαύρο καλλιτέχνη, μουσικό, από διαφορετικές χρονικές περιόδους. Είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη μαύρη κουλτούρα, η οποία είχε επίσης τεράστιο αντίκτυπο σε μένα. Γιορτάζω λοιπόν κυριολεκτικά αυτό που έχουν κάνει και διασκεδάζω », πρόσθεσε.

Ο χαρακτηριστικός χαιρετισμός της υψωμένης γροθιάς, που από πέρυσι μετά τη δολοφονία Φλόιντ, ταυτίστηκε με το κίνημα του Black Lives Matter, χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις δεκαετίες του 1960 και του '70 ως σύμβολο του κινήματος της Μαύρης Δύναμης και του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα.

