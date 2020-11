Η σταρ του τένις Ναόμι Οσάκα αποτέλεσε έμπνευση για ένα νέο χαρακτήρα manga που θα κάνει ντεμπούτο στο περιοδικό Nakayoshi τον επόμενο μήνα.

Η 23χρονη Γιαπωνέζα, κάτοχος τριών τίτλων Γκραν Σλαμ, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Twitter τα μεγάλα νέα, δημοσιεύοντας φωτογραφία του νέου χαρακτήρα, που έχει ροζ μαλλιά, φορά πορτοκαλί καπέλο και βέβαια κρατά ρακέτα. Η αδελφή της, Μαρί Οσάκα, συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του χαρακτήρα.

«Μεγαλώνοντας διαβάζοντας manga και παρακολουθώντας anime ήταν κάτι που έφερε πάρα πολύ κοντά εμένα και την αδελφή μου, οπότε αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό και για τις δύο μας», έγραψε η Ναόμι Οσάκα στην ανάρτησή της. Η «Unrivalled Naomi Tenkaichi» θα κάνει το ντεμπούτο της στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει στις 28 Δεκεμβρίου.

