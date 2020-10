Η «κόντρα» για το αν ο Λιονέλ Μέσι ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών αναζωπυρώθηκε μετά την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Γιουβέντους για το Champions League.

Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη νίκη με 2-0 στο Τορίνο και έπειτα από αυτό το αποτέλεσμα- που ήρθε λίγες ημέρες μετά την ήττα των Καταλανών από τη Ρεάλ Μαδρίτης και την παραίτηση του Ζοζέπ Μπερτομέου από τη διοίκηση της ομάδας- δημιούργησε στην Μπαρτσελόνα τη διάθεση για... πειράγματα.

«Χαιρόμαστε που μπορέσατε να δείτε τον GOAT (κορυφαίο όλων των εποχών) στο γήπεδό σας», έγραψαν οι «μπλαουγκράνα» σε tweet απευθυνόμενο στη Γιουβέντους, με μια φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι. Ήταν μια σαφής αιχμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που δεν είχε στη διάθεσή της η ιταλική ομάδα σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς παραμένει σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού.

Πάντως, η Γιουβέντους δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη. «Πιθανότατα το ψάξατε στο λάθος λεξικό. Θα σας φέρουμε τον σωστό στο Καμπ Νου», απάντησε μέσω Twitter στην Μπαρτσελόνα.

