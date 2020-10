Η Ιga Swiatek έγραψε ιστορία στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, κατακτώντας το τρόπαιο έπειτα από τη νίκη της με 6-4, 6-1 έναντι της Sofia Kenin.

Στα 19 της, η Swiatek έγινε η πρώτη Πολωνή που κατακτά τον τίτλο σε major τουρνουά. Και το πέτυχε στην παρθενική εμφάνισή της σε τελικό του Γκραν Σλαμ, ενώ μέχρι τώρα δεν είχε κερδίσει σημαντικό τίτλο στο WTA Tour.

Λογική λοιπόν η αμηχανία της στις πρώτες δηλώσεις μετά τον θρίαμβό της. «Πρώτα από όλα ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είμαι πολύ καλή στις ομιλίες, επειδή η τελευταία φορά που κέρδισα τουρνουά ήταν πριν από τρία χρόνια και πραγματικά δεν ξέρω ποιον να ευχαριστήσω», είπε η 19χρονη που έγινε η πρώτη που κατακτά το Ρολάν Γκαρός χωρίς να χάσει σετ, μετά την Justin Henin που το είχε πετύχει το 2007.

🇵🇱 Polish Perfection 🇵🇱 @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul