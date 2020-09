Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο σε τουρνουά ATP 500, καθώς μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, που είχε διάρκεια 2 ώρες και 21 λεπτά, ηττήθηκε στον τελικό της διοργάνωσης.

O Έλληνας τενίστας, γνώρισε την ήττα από τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-4, 3-6, 7-5 στον αγώνα που φιλοξενήθηκε στο Αμβούργο. Στο πρώτο σετ, ο Ρούμπλεφ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 14 της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν εντυπωσιακός και αφού «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του Τσιτσιπά, απέκτησε πλεονέκτημα δύο γκέιμ (4-2), το οποίο και διατήρησε μέχρι το 6-4, κερδίζοντας το πρώτο σετ, μετά από 43 λεπτά αγώνα.

Ο 23χρονος Τσιτσιπάς (Νο 6 στον κόσμο) δεν είχε περιθώρια να κάνει κάτι άλλο, εκτός από το να αντιδράσει. Και το έπραξε με τον καλύτερο τρόπο στο δεύτερο σετ, καθώς προηγήθηκε 3-1 με μπρέικ και κράτησε αυτό το ασφαλές προβάδισμα μέχρι το 6-3 σε 41 λεπτά. Η «ώρα της αλήθειας» για τους δύο νεαρούς, οι οποίοι προσέφεραν πλούσιο θέαμα, είχε φθάσει, καθώς ο νικητής του τρίτου σετ θα κατακτούσε και το τρόπαιο.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και συγκέντρωση, ο «Tsitsifast» κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του Ρούμπλεφ και να προηγηθεί με 2-1, μετά από 16 λεπτά στο τρίτο σετ. Όμως, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κράτησε το σερβίς του, με αποτέλεσμα ο τελικός να «αρχίσει» ξανά. Ο Τσιτσιπάς «απάντησε» αμέσως στον 23χρονο Ρώσο και προηγήθηκε με 3-2, ενώ αποφεύγοντας προηγούμενα λάθη δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο του και απέκτησε προβάδισμα δύο γκέιμ (4-2).

Ο Ρούμπλεφ υπερασπίσθηκε το σερβίς του, όπως έκανε στην συνέχεια και ο Τσιτσιπάς (5-3), ο οποίος ήθελε ένα γκέιμ για να κατακτήσει το τρόπαιο. Όμως ο Ρωσος δεν είχε πει την «τελευταία λέξη», καθώς αφού κράτησε το σερβίς του, κατάφερε να κάνει μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 5-5. Η αγωνία έφθασε στο κατακόρυφο, με τον Ρούμπλεφ να εκμεταλλεύεται την άριστη ψυχολογία, να προηγείται με 6-5 και να φθάνει στην νίκη «σπάζοντας» για τελευταία φορά το σερβίς του Τσιτσιπά.

