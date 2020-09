Η Yuki Nagasato είναι η πρώτη γυναίκα διεθνής που υπέγραψε σε ανδρική ομάδα.

Η ιστορική αυτή στιγμή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ύπαρξη μεικτών ομάδων.

Η Yuki Nagasato υπέγραψε με την ερασιτεχνική ομάδα ανδρών Hayabusa Eleven.

Η διεθνής επιθετικός, που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2011 και το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012 με την Εθνική Ιαπωνίας, ήταν δανεική στη Chicago Red Stars, μέχρι το 2021.

«Παρακαλώ υποστηρίξτε την ιστορική πρόκληση της Nagasato για τις γυναίκες παίκτριες να αναμειχθούν σε ανδρικές ομάδες!» έγραψε η Hayabusa Eleven ανακοινώνοντας την ιστορική συμφωνία.

Η είδηση έγινε θέμα στα social media.

