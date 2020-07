Νεκρή βρέθηκε στη Μόσχα η 20χρονη πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Εκατερίνα Αλεξαντρόφσκαγια, σύμφωνα με ανακοίνωση του προπονητή της, Αντρέι Χεκάλο.

Όπως αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ, η 20χρονη Αυστραλή αθλήτρια, με καταγωγή από τη Ρωσία, εκτιμάται ότι πιθανότατα έδωσε τέλος στη ζωή της, πηδώντας από ένα παράθυρο. Ο προπονητής της ανέφερε ότι η εκλιπούσα υπέφερε από κατάθλιψη, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο διαγνώστηκε με επιληψία και αποφάσισε να διακόψει την καριέρα της.

The skating family mourns the loss of Ekaterina Alexandrovskaya (AUS). The ISU shares its heartfelt condolences with her family, friends and teammates.



Please check the link below to learn more about Alexandrovskaya's career. RIP 🖤https://t.co/m6FWlBo2Jf pic.twitter.com/40os6bYhHT