Ο Νικ Καλάθης είναι και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπαρτσελόνα με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Ο Καλάθης αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μετά από πέντε χρόνια και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη, με προπονητή τον πρώην συμπαίκτη του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο διεθνής άσος, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί την Παρασκευή.

🔥🕺 Initial agreement with @Nick_Calathes15 through to 2023



🤝 The Greek point guard will join the club pending a medical on Friday



👉 https://t.co/PI7XL9v9cC



🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/kRQIIiPQt7