O Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα social media, μετά την χθεσινή παραβίαση από χάκερ των λογαριασμών του. Δήλωσε «πολύ απογοητευμένος και αηδιασμένος» και ευχαρίστησε όλους για την υποστήριξή τους.



«Γεια σας. Είμαι και πάλι εδώ και θα ήθελα να σας ενημερώσω για το περιστατικό με τους λογαριασμούς μου στα social media. Με χάκαραν και η υπόθεση είναι υπό έρευνα αυτή τη στιγμή. Τα tweets και τα post ήταν υπερβολικά απαράδεκτα και είμαι πολύ απογοητευμένος και αηδιασμένος που κάποιος έγραψε αυτά τα απαίσια πράγματα. Νοιώθω απαίσια που οι Μπακς, ο Κρις (Μίντλετον), ο Λεμπρόν (Τζέιμς) και η οικογένεια Κάρι συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα κακεντρεχή και αναληθή tweets. Νοιώθω ιδιαίτερα απαίσια για την οικογένεια Μπράιαντ που σε μια περίοδο που πενθεί δεν θα έπρεπε να γίνουν αντικείμενο αρνητικότητας και απαράδεκτης συμπεριφοράς. Ευχαριστώ που υποστηρίζεται εμένα και την οικογένειά μου και μείνετε ασφαλείς», έγραψε o Έλληνας σούπερ σταρ στον λογαριασμό του στο twitter.

Το χθεσινό περιστατικό αναφέρθηκε εκτενώς στα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά στο Reuters και στο γαλλικό πρακτορείο. «Θα πάω στους Ουόριορς» ήταν ένα από τα μηνύματα που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του, μεταξύ άλλων επιθετικών ή ρατσιστικών tweets προς συμπαίκτες, αντιπάλους , ακόμα και τον Κόμπι Μπράιαντ, ενώ αναφέρθηκε ότι είχε εξεταστεί και βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό.

Οι αδερφοί του Κώστας και η σύντροφός του δημοσίευσαν γρήγορα μηνύματα στους δικούς τους λογαριασμούς για να καταγγείλουν την εισβολή.

Giannis’ twitter, phone, email and bank accounts were hacked! He genuinely apologizes for everything that was tweeted and he will be back as soon as possible! The things that were said by this hacker were extremely inappropriate and disgusting!