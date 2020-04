Η μητέρα του Πεπ Γκουαρντιόλα, Ντολόρς Σάλα Καριό, πέθανε έπειτα από άνιση μάχη με τον κορωνοϊό, όπως ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι.

Την Δευτέρα ο σύλλογος σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως «Η οικογένεια του Μάντσεστερ Σίτι συντετριμμένη αναφέρει το θάνατο σήμερα της μητέρας του Πεπ, Ντολόρς Σάλα Καριό, στη Manresa της Βαρκελώνης μετά από την ασθένειά της από τον κορωνοϊό.

Ήταν 82 ετών. Όλοι όσοι συνδέονται με το σύλλογο στέλνουν την πιο ειλικρινή συμπόνοια τους σε αυτή την πιο τρομακτική εποχή για τον Πεπ,την οικογένειά του και όλους τους φίλους του».

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .