Ο Tiger Woods θα χάσει το πρωτάθλημα που ξεκινά στις 12 Μαρτίου στο Sawgrass στη Φλόριντα λόγω τραυματισμού.

Ο πρωταθλητής του γκολφ έχει να παίξει από τουρνουά Genesis Invitational πριν από τρεις εβδομάδες και έχασε και το Arnold Palmer Invitational που διεξήχθη αυτή την εβδομάδα λόγω πόνων στην πλάτη του.

Την ανακοίνωση της αποχώρησής του μάλιστα έκανε ο ίδιος μέσω Twitter.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση αλλά δεν θα συμμετάσχω στο Players Championship. Πρέπει να ακούσω το σώμα μου και να ξεκουραστώ σωστά όσο χρειάζεται. Η πλάτη μου δεν είναι έτοιμη για να μπορέσω να παίξω την επόμενη εβδομάδα. Λυπάμαι που θα χάσω ένα από τα καλύτερα τουρνουά της σεζόν, το ΔΙΚΟ ΜΑΣ πρωτάθλημα» έγραψε ο 44χρονος Woods.

It was not an easy decision, but I will not be attending @THEPLAYERSChamp. I have to listen to my body and properly rest when needed. My back is simply just not ready for play next week. I'm sad to miss one of the best events of the season, OUR Championship.