Στα ημιτελικά της Μασσαλίας προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του στον αγώνα με τον Βάσεκ Ποσπισίλ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 7-5, 6-3 τον Καναδό αντίπαλό του. Ο Έλληνας τενίστας, στο 11ο μπρέικ του 1ου σετ έκανε μπρέικ και επικράτησε 7-5. Στο 2ο σετ η διαφορά σημειώθηκε στο 7ο και 9ο γκέιμ όπου ο Τσιτσιπάς έκανε ισάριθμα μπρέικ και πήρε τη νίκη.

Στον ημιτελικό, αύριο το μεσημέρι, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπάμπλικ από το Καζακστάν (Νο55) τον οποίο θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά.

