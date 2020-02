Ο Χάρι Γκρεγκ, ο θρυλικός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.

Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην ιστορία της Γιουνάιτεντ, αλλά από το 1958 όλοι τον θυμούνται ως τον «ήρωα του Μονάχου», αφού βοήθησε να σωθούν ζωές μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε η ποδοσφαιρική ομάδα.

Ο Γκρεγκ αποτέλεσε την πιο ακριβή μεταγραφή τερματοφύλακα στον κόσμο το 1957, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για 23.500 λίρες. Περίπου τρεις μήνες μετά το ντεμπούτο του στο Ολντ Τράφορντ, η ομάδα επέστρεφε από το Βελιγράδι στις 6 Φεβρουαρίου, έπειτα από ματς για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο.

Το αεροσκάφος σταμάτησε για ανεφοδιασμό στο Μόναχο, αλλά κατά την απογείωση συνετρίβη. Ο Χάρι Γκρεγκ βγήκε από τα συντρίμμια, αλλά αμέσως αψήφησε την εντολή να απομακρυνθεί γιατί υπήρχε ο κίνδυνος έκρηξης.

Ξαναμπήκε στα φλεγόμενα συντρίμμια και έσωσε ανθρώπινες ζωές. Έβγαλε μεταξύ άλλων την έγκυο Βέρα Λούκιτς- σύζυγο Γιουγκοσλάβου διπλωμάτη- και το 20 μηνών παιδί της, αλλά και τους συμπαίκτες του Άλμπερτ Σκάνλον, Ρέι Γουντ, Τζάκι Μπλαντσφλάουερ, Μπόμπι Τσάρλτον και Ντένις Βάιολετ. Τους δύο τελευταίους του έσυρε αναίσθητους, τραβώντας τους από το παντελόνι τους.

Όλοι όσοι έβγαλε από το αεροπλάνο, επέζησαν. Όμως, στην αεροπορική τραγωδία σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δύο εβδομάδες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, ο Χάρι Γκρεγκ κράτησε ανέπαφη την εστία του στο ματς κόντρα στην Σέφιλντ Γουέντσντεϊ. Τελείωσε τη σεζόν, παρότι υπέφερε από φρικτούς πονοκεφάλους. Τελικά, ένας νευροχειρούργος του αποκάλυψε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο κρανίο.

Την επόμενη χρονιά, ο Χάρι Γκρεγκ ψηφίστηκε ως ο καλύτερος τερματοφύλακας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είχε 25 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας από το 1954 έως το 1963, ενώ είχε 247 συμμετοχές με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπόμπι Τσάρλτον: Απίστευτος άνθρωπος

Από τους πρώτους που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Χάρι Γκρεγκ ήταν ο Μπόμπι Τσάρλτον.

«Ήταν ένας φανταστικός τερματοφύλακας αλλά κυρίως ένας απίστευτος άνθρωπος. Ήμουν υπερήφανος να λέω ότι ήταν συμπαίκτης μου», δήλωσε και συμπλήρωσε ότι πάντα θα τον θυμάται ως μια ηρωική φιγούρα.

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ οι παίκτες της θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια στον αποψινό αγώνα με την Τσέλσι.

