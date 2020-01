Συγκλονισμένος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά την απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ, που σκοτώθηκε την Κυριακή μαζί με την κόρη του σε συντριβή ελικοπτέρου.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που είχε ξεχωριστή φιλία με τον Κόμπι Μπράιαντ δημοσίευσε στο Ιnstagram διάφορες κοινές τους φωτογραφίες και σε ένα μακροσκελές κείμενο υποσχέθηκε μεταξύ άλλων πως θα συνεχίσει την κληρονομιά του στους Λέικερς ενώ του ζήτησε να τον προσέχει από ψηλά.

«Δεν είμαι έτοιμος, αλλά εδώ είμαι. Φίλε κάθομαι εδώ και προσπαθώ να γράψω κάτι, αλλά κάθε φορά που προσπαθώ αρχίζω και κλαίω ξανά αφού σκέφτομαι εσένα, την Τζίτζι και τη φιλία, το δέσιμο, την αδερφική σχέση που είχαμε. Σε άκουσα την Κυριακή το πρωί πριν φύγω από τη Φιλαδέλφεια για να επιστρέψω στο Λος Άντζελες. Ούτε κατά διάνοια μπορούσα να σκεφτώ ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας συνομιλία. Τι διάολο! Ράγισε η καρδιά μου, είμαι συντετριμμένος αδερφέ μου! Σε αγαπώ. Η καρδιά μου είναι στη Βανέσα και τα παιδιά. Σου υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω την κληρονομιά σου φίλε! Σημαίνεις τόσο πολλά για εμάς, ειδικά για τους Λέικερς και είναι ευθύνη μου να το πάρω όλο αυτό στις πλάτες μου και να προχωρήσω. Σε παρακαλώ δώσε μου δύναμη από τον ουρανό και πρόσεχέ με. Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω να πω, αλλά δεν μπορώ τώρα γιατί δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά αδερφέ μου», έγραψε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Μια ημέρα πριν τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε καταφέρει να τον ξεπεράσει, καθώς έφτασε στους 33.655 στην καριέρα του κι έγινε ο τρίτος καλύτερος σκόρερ στην ιστορία του του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη.

«Ο Κόμπι ήταν αθάνατος επιθετικά. Και να' μαι τώρα εδώ στην Φιλαδέλφεια να φοράω την ίδια φανέλα, αυτήν των Λέικερς. Μερικές φορές το σύμπαν προκαλεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα μέρος της συζήτησης με τον Κόμπι. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών, ένας από τους κορυφαίους των Λέϊκερς. Είναι απλά, τρελό», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Λεμπρόν.

Το κατόρθωμά του είχε σχολιάσει λίγο αργότερα ο Κόμπι Μπράιαντ μέσω social media, όπου του έδινε συγχαρητήρια σε μια ανάρτηση, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία του.

«Συνέχισε να πηγαίνεις το παιχνίδι μπροστά. Μεγάλος σεβασμός αδερφέ μου» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κόμπι Μπράιαντ λίγες ώρες πριν το τραγικό δυστύχημα.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644