Αρχηγός ομάδας στο All Star Game του ΝΒΑ θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στην Ανατολή.



Ο «Captain» μαζί με τους συμπαίκτες του, στο All Star Game του ΝΒΑ, που θα γίνει στο Σικάγο θα αντιμετωπίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ομάδα του «βασιλιά» ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Greek Freak» θα συμμετάσχει στο All Star Game για τέταρτη φορά και καλείται να επιλέξει τους συμπαίκτες, που θα πλαισιώσουν την αρχική πεντάδα την οποία αποτελούν μαζί του οι Σιακάμ (Τορόντο), Εμπίιντ (Φιλαντέλφεια), Ουόκερ (Βοστώνη), Γιανγκ (Ατλάντα). Η επιλογή αυτή θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου, με τους δύο αρχηγούς να μπορούν πλέον να επιλέξουν παίκτες και από τις δύο περιφέρειες, Ανατολή και Δύση.

For the 2nd straight season...



Giannis is the East #NBAAllStar captain pic.twitter.com/JK0ceKHbax