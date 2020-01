Μια νέα προσωπική διάκριση πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα κόντρα στους Σικάγο Μπουλς πετυχαίνοντας triple double, ξεπερνώντας τους 10000 πόντους στην καριέρα του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο 6ος νεώτερος παίκτης στην ιστορία του NBA, που φτάνει τους 10.000 πόντους στην καριέρα του σε ηλικία 25 ετών και 45 ημερών. Στην ίδια λίστα βρίσκονται οι Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Κόμπι Μπράιαντ, Καρμέλο Άντονι και Τρέισι ΜακΡάντι.

Προς το παρόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που είναι τρίτος σε ψήφους για το All Star Game, έχει στην καριέρα του 19.7 πόντους, 8.6 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.3 κοψίματα μέσο όρο σε 23.6 λεπτά συμμετοχής σε 507 αγώνες. Την φετινή σεζόν έχει 30 πόντους, 12.8 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 1 κόψιμο μέσο όρο σε 30.6 λεπτά συμμετοχής.

Giannis is the 6th-youngest player in @NBAHistory to reach 10,000 career points:



LeBron James: 23 yrs, 59 days

Kevin Durant: 24 yrs, 33 days

Kobe Bryant: 24 yrs, 194 days

Carmelo Anthony: 24 yrs, 251 days

Tracy McGrady: 24 yrs, 272 days

Giannis Antetokounmpo: 25 yrs, 45 days pic.twitter.com/aR4q8gOubF