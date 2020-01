Νικήτρια του Όκλαντ Κλάσικ αναδείχθηκε η Σερένα Γουίλαμς, τρία χρόνια μετά την κατάκτηση του τελευταίου της τίτλου.

Η σπουδαία Αμερικανίδα τενίστρια νίκησε με 6-3, 6-4 την επίσης Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα και κατέκτησε τίτλο για πρώτη φορά μετά από τρία ολόκληρα χρόνια και πέντε χαμένους τελικούς. Είναι ο πρώτος τίτλος για τη Γουίλιαμς τότε που έγινε μητέρα. Ο πιο πρόσφατος τίτλος της ήταν 2017 στο Όπεν της Αυστραλίας.

Μετά τη νίκη της, η Σερένα Γουίλιαμς δήλωσε ότι δωρίσει το ποσό που κέρδισε στο Όκλαντ στους πυρόπληκτους της Αυστραλίας. «Παίζω για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και έχω περάσει πολλά, είμαι χαρούμενη που κάνω κάτι που αγαπώ», δήλωσε η Αμερικανίδα τενίστρια. «Είμαι τυχερή και ευλογημένη που είμαι εκεί έξω υγιής και παίζω», πρόσθεσε.

So many brilliant shots in here from @serenawilliams !#ASBClassic pic.twitter.com/kW5obrBySl