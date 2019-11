Ένα ρεκόρ του θρυλικού Μόουζες Μαλόουν από το 1981 ισοφάρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που χθες σημείωσε το 16ο νταμπλ - νταμπλ στη σειρά.

Συνεχίζοντας την εντυπωσιακή τους πορεία στο εφετινό ΝΒΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν άνετα των Ντιτρόιτ Πίστονς με 104-90, φθάνοντας στις επτά διαδοχικές νίκες και βελτιώνοντας τον απολογισμό τους σε 13 νίκες και μόλις τρεις ήττες. Κορυφαίος παίκτης των Μπακς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε 27 λεπτά συμμετοχής είχε 28 πόντους (12/22 σουτ, 1/3 τρίποντα, 3/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 2 λάθη.

Giannis has matched Moses Malone's record streak of 16 straight double-doubles to start a season (1981). pic.twitter.com/IIEQU6nnIw