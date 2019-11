Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε νίκη επί των Κλίπερς στο Λος Αντζελες με 129-124.

Ο Γιάννης τελείωσε την αναμέτρηση με 38 πόντους (6/14 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 14/18 βολές), 16 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα απέναντι στους Κλίπερς που αγωνίστηκαν χωρίς τον Καγουάι Λέοναρντ.

The best from The Greek Freak: 38 PTS | 16 REB | 9 AST | 2 BLK | 2 STL pic.twitter.com/75NGqBanWE

Μάλιστα ο MVP της περυσινής περιόδου έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που μετά από οκτώ αγώνες έχει τουλάχιστον 200 πόντους, 100 ριμπάουντ και 50 ασίστ.

Επίσης έγινε μόλις ο 6ος παίκτης στην ιστορία, που σε τρία διαδοχικά ματς έχει τουλάχιστον 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι υπόλοιποι πέντε είναι όλοι μέλη του Hall of Fame (Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Ελτζιν Μπέιλορ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Μπομπ Πετίτ και Οσκαρ Ρόμπερτσον).

🇬🇷 @Giannis_An34 becomes the 6th player in @NBAHistory to record at least 30 PTS, 15 REB, 5 AST in 3 straight games! #SAPStatLineOfTheNight



He joins @Hoophall members Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Bob Pettit and Oscar Robertson on that list. pic.twitter.com/mHIKxuguqI