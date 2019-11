Μία ταινία αφιέρωμα στον MVP του MBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται στα σκαριά για το επερχόμενο συνδρομητικό τηλεοπτικό δίκτυο της Disney +.



Η ταινία σύμφωνα με το Deadline.com θα παρουσιάζει την ζωή και την σταδιοδρομία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ καθώς η ιστορία του παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο σταρ των Milwaukee Bucks, γιος μεταναστών από τη Νιγηρία, γεννήθηκε στην Αθήνα ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την Ελληνική υπηκοότητα πριν κλείσει τα 18. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στην Ελλάδα πριν βρεθεί στην Ισπανική CAI Zaragoza το 2013 και μετέπειτα στο NBA όπου κατέκτησε τον τίτλο του πιο σημαντικού παίκτη (MVP) για τις επιδόσεις του το 2017.

Disney+ is producing a feature film about the NBA MVP, Milwaukee Bucks' Giannis Antetokounmpo, titled 'GREEK FREAK' (wt). The film will take a look at Antetokounmpo's early life as a Nigerian kid born in Greece. Bernie Goldman will produce and Arash Amel will write the script. pic.twitter.com/go83iCXHZ0