Στην επόμενη φάση του τουρνουά Masters στο Παρίσι προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Για τον Β΄ γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ, νο 23 στον κόσμο, και δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, αλλά το πήρε με 7-6 (3), ενώ στο δεύτερο σετ «καθάρισε» πιο εύκολα με 6-3.

The Greek gets it done 💪@StefTsitsipas advances to the #RolexParisMasters 3R after beating Fritz 7-6(3) 6-3. pic.twitter.com/GhRpfLhFqB