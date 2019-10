Η IAAF συμφώνησε να περιορίσει την χρήση από τις νέες κάμερες, που τοποθέτησε στην γραμμή εκκίνησης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου της Ντόχα, μετά από διαμαρτυρίες αθλητριών πως φωτογραφίζουν την ευαίσθητη περιοχή τους.

Η Γερμανίδα σπρίντερ Gina Lückenkemper χαρακτήρισε σε συνέντευξή της τις κάμερες «δυσάρεστες», σημειώνοντας πως «αποκλείεται να ενεπλάκη γυναίκα στην διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού». «Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν θεωρώ πως αυτές οι κάμερες είναι πολύ ωραίες, καθώς τραβούν πλάνο προς τα πάνω. Δεν νομίζω πως ενεπλάκη γυναίκα στις διαδικασίες επειδή πρέπει να σκαρφαλώσεις από πάνω τους, ενώ φοράς πολύ στενά ρούχα», σημείωσε η ίδια.

Η Γερμανική Ομοσπονδία Αθλητισμού (German Athletics Association -DLV) διαμαρτυρήθηκε σχετικά στην Διεθνή Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού (International Association of Athletics Federations - IAAF), τονίζοντας πως οι κάμερες μαγνητοσκοπούν τον καβάλο. «Δεν είμαστε οι μοναδικοί που διαμαρτυρηθήκαμε», πρόσθεσε η Gina Lückenkemper.

Οι συγκεκριμένες κάμερες, που εμφανίστηκαν στην διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Κατάρ ως «πρωτοποριακή τεχνολογία που δίνει στους φανς μια φρέσκια ματιά της IAAF», αποτελούνται από δυο μικροσκοπικές συσκευές εγκατεστημένες στα σημεία εκκίνησης. Τραβώντας με γωνία προς τα επάνω, έχουν σχεδιαστεί για να δείχνουν το πρόσωπο του αθλητή τα δευτερόλεπτα πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης και ξεκινήσει ο αγώνας.

Trailblazing technology will give sports fans a fresh view of the #WorldAthleticsChamps @IAAFDoha2019



A first look at the all-new @sports_seiko Block Cam 👀



📰: https://t.co/Fsp72a0MPk pic.twitter.com/r4u5XK7FM1 — IAAF (@iaaforg) September 9, 2019





Ωστόσο πολλοί αθλητές αλλά και φίλαθλοι σχολίασαν πως μια τέτοια γωνία λήψης είναι λίγο «ανατριχιαστική, περιττή και εντελώς αδιάκριτη».

Not sure about the new “Starting Block Camera” they are using at the World Athletics Championships... 🤔



Bit creepy. #Doha2019 pic.twitter.com/fn2J2po79b — Ian Docherty (@doco88) September 27, 2019





Please remove the cameras from the starting block. We don't need to see everything. #DiamondLeague — Marvin (@marvindicator) September 29, 2019

Σε ανακοίνωση, η DLV είπε πως προώθησε την ένσταση της Lückenkemper και της συναθλήτριάς της Tatjana Pinto και πως IAAF, σε απάντηση, συμφώνησε να «μαυρίσει» τις εικόνες της κάμερας στην κεντρική οθόνη. Στις δευτερεύουσε οθόνες, το μέγεθος της εικόνας τροποποιήθηκε ώστε «να μην είναι κάτι αναγνωρίσιμο». «Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται καθημερινά», πρόσθεσε η DLV.

Με πληροφορίες από Euronews