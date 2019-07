Την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο ανακοίνωσαν και επίσημα οι Λος Αντζελες Λέικερς.

Ο 21χρονος Κώστας Αντετοκούνμπο, αδερφός των Θανάση και Γιάννη, πριν από λίγες ημέρες, έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς, με τους Λέικερς και τους Τορόντο Ράπτορς να διεκδικούν την υπογραφή του. Τελικά, ο 21χρονος φόργουορντ θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Λος Άντζελες.

From Athens to L.A. The journey continues for @Kostas_ante13.



Welcome to the #LakeShow, Kostas! https://t.co/16MRALTCJk