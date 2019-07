Χιλιάδες φανατικοί φίλαθλοι των Μιλγουόκι Μπακς γιόρτασαν, χθες στις ΗΠΑ, την ανάδειξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε MVP του NBA, επιφυλάσσοντάς του μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή.

Μιλώντας στο πλήθος που ζητωκραύγαζε στο στάδιο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας ευχαρίστησε τους οπαδούς των «Ελαφιών», ζητώντας τους ωστόσο να μην τον αποκαλούν πλέον MVP του NBA. «Από αύριο, σας παρακαλώ μην με αποκαλείτε πολυτιμότερο παίχτη της διοργάνωσης, μέχρι να το κερδίσω ξανά τον τίτλο, του χρόνου», είπε.

Ready for the MVP!! pic.twitter.com/blShyuiYOL

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για το γεγονός ότι με ευλόγησε με αυτό το απίστευτο ταλέντο και μου επέτρεψε να γίνω draft pick από τους Μιλγουόκι Μπακς. Τώρα πάμε για το μεγάλο τρόπαιο, το πρωτάθλημα», πρόσθεσε προκαλώντας ντελίριο στο συγκεντρωμένο πλήθος. Ο Γιάννης ανέβασε στην σκηνή και τα αδέλφια του με τα οποία έβγαλε σέλφι μπροστά από τους οπαδούς των Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοίμασαν αυτή την ειδική γιορτή προς τιμήν του 24χρονου σούπερ-σταρ, προκειμένου να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την ύψιστη διάκριση για τον παίχτη τους. Σε ένα βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση, οι φίλοι, οι συμπαίκτες και οι συγγενείς του Γιάννη Αντετοκούνμπο είπαν λίγα λόγια για τον κορυφαίο αθλητή που, όπως θα δείτε, δεν κατάφερε να κρύψει την συγκίνησή του.

A special message from @Giannis_An34's friends, family and teammates to congratulate him on winning MVP!! pic.twitter.com/39IpdKwoT3