Viral έγινε ένα απρόοπτο από τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάιλ Έντμουντ καθώς ο έλληνας αθλητής χτύπησε κατά λάθος κριτή με το μπαλάκι.

Σε μια προσπάθεια του να βγάλει άμυνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χτύπησε την μπάλα που όμως κατέληξε στο μάτι ενός κριτή.

Φυσικά ο Έλληνας τενίστας αμέσως έτρεξε να δει πως είναι ο κριτής και ζήτησε συγγνώμη.

Λίγο μετά, ο αγώνας διακόπηκε λόγω βροχής και θα συνεχιστεί σήμερα.

Για τον 1ο γύρο του φημισμένου τουρνουά ο Τσιτσιπάς πήρε το 1ο σετ κόντρα στον Άγγλο με 6-3 κάνοντας μπρέικ στο 2-1 και στο 6-3 ενώ στο 2ο σετ και ενώ το σκορ ήταν 3-3 και 30-30 η δυνατή βροχή δεν επέτρεψε στους δυο να συνεχίσουν.

Δείτε το βίντεο με τον Τσιτσιπά να στέλνει το μπαλάκι στο πρόσωπο του κριτή

Dangerous business, being a line judge 😳



Also, is that chair at #QueensTennis cursed? (If you know, you know 👀) pic.twitter.com/pkUUFK3ptT