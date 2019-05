Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 6-3, 6-4 τον 27χρονο Αργεντινό, Γκουίντο Αντρεόζι και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά στο Estoril της Πορτογαλίας. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με σχετική άνεση σε αυτή την αναμέτρηση του Open, νικώντας για 3η φορά στην καριέρα του τον Αντρεόζι.

Στα προημιτελικά, ο Τσιτσιπάς που είναι ο κορυφαίος στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά, θα παίξει με τον Πορτογάλο Ζοάο Ντομίνγκες, που απέκλεισε τον Αυστραλό Τζον Μίλμαρ.

Είναι η 20η φετινή νίκη του Έλληνα πρωταθλητή, που από την αρχή του έτους έχει κερδίσει περισσότερα από 1,35 εκατομμύρια δολάρια με τις εμφανίσεις του, ανεβαίνοντας ακόμα και στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης. Σήμερα είναι στο Νο10.

Στις 20 Ιανουαρίου ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Ροτζερ Φέντερερ στο Αυστραλιανό Όπεν, προχωρώντας στη φάση των 8 του Australian Open, όπου τελικά έχασε στον ημιτελικό από τον Ναδάλ.

Στις 23 Φεβρουαρίου νίκησε τον Νταβίντ Γκοφέν στον ημιτελικό του τουρνουά της Μασσαλίας και προκρίθηκε στον τελικό.Στον τελικό έπαιξε με τον Μίκαϊλ Κουκούσκιν και τον νίκησε με 2 - 0.

O 20χρονος ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά μόλις το 2016, έχοντας γίνει πλουσιότερος κατά 4,4 εκατομμύρια δολάρια από τα χρηματικά έπαθλά των τουρνουά που συμμετείχε.

🇬🇷 @StefTsitsipas records his 20th tour-level victory of the season at the @EstorilOpen. 👊