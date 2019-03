Την πρώτη του εμφάνιση σε επίσημο αγώνα του NBA πραγματοποίησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο μικρότερος αδερφός του Γιάννη και του Θανάση αγωνίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Στην πρώτη του συμμετοχή σε αγώνα της κανονικής σεζόν με τη φανέλα των Μάβερικς, ο Αντετοκούνμπο κατέγραψε 1 πόντο με 0/2 δίποντα και 1/2 βολές, ένα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος.

Παρέμεινε στο παρκέ για 6 λεπτά.

Οι Μπλέιζερς ήταν νικητές του αγώνα με 126-118.

Kostas Antetokounmpo just made his first career NBA basket! pic.twitter.com/QUL8yIP46u

Ο Γιάννης αποφάσισε να συγχαρεί τον αδελφό του με έναν ιδιαίτερο τρόπο για την πρώτη του συμμετοχή, αλλά και τον πρώτο του πόντο: Ανέβασε ένα GIF με τον Κώστα να τρίβει τα χέρια του, γράφοντας: "Η διάθεσή μου όταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο σημείωσε τον πρώτο του πόντο στο ΝΒΑ!"

My mood when @Kostas_ante13 got his first NBA point! pic.twitter.com/dQmL8mUfCJ