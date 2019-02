Το εγκώμιο του Στέφανου Τσιτσιπά, έπλεξε ο Έλληνας επιθετικός της Μαρσέιγ Κώστας Μήτρογλου, που απάντησε και στη χθεσινή «απορία» του 20χρονου τενίστα για τον ίδιο.

«Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Open 13. Ταβάνι σου είναι ο ουρανός. Συνέχισε τη σκληρή δουλειά και θα κερδίσεις όλα όσα σου αξίζουν», έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ο Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Congratulations @StefTsitsipas for your @Open13 win!

Sky is the limit for you! Keep on working and you'll earn everything you deserve! #I_Know_Who_You_Are 😃💪