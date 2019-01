H ζωή του Στέφανου Τσιτσιπά δε θα είναι ποτέ ξανά ίδια μετά την πολύ επιτυχημένη πορεία του στο φετινό Australian Open της Μελβούρνης.

Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται ακόμα στην Αυστραλία, όπου δέχεται εκδηλώσεις θαυμασμού από Έλληνες ομογενείς αλλά και άλλους φιλάθλους.

Έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο Tσιτσιπάς έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter.

«Μελβούρνη σε αγαπώ αλλά άφησε με μόνο μου, έστω και για μία μέρα».

Melbourne I love you but please leave me alone, just for a day.