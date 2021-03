Τα πυρά της αντιπολίτευσης αλλά και της κυβέρνησης δέχεται ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, με αφορμή ένα πρόσφατο ψήφισμα για την «προστασία της παιδικής ζωής από τη στιγμή της σύλληψης», στο ευρωκοινοβούλιο.

«Η ψήφος του Στέλιου Κυμπουρόπουλου κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ντροπή για τη χώρα. Η "μεταρρύθμιση" προχωράει, επόμενη στάση κυνήγι μαγισσών» ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, με το γραφείο του ευρωβουλευτή στην Ελλάδα να απαντά πως ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος τάσσεται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση και η συγκεκριμένη αναφορά αφορούσε το «πότε προστατεύεται η παιδική ζωή».

Ωστόσο ο ευρωβουλευτής δέχτηκε εμμέσως πυρά και από το κυβερνών κόμμα που πήρε αποστάσεις, σχολιάζοντας ότι: «Η ΝΔ έχει ξεκάθαρη θέση, σταθερά και διαχρονικά για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Το θέμα αυτό έχει λυθεί για την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Είναι προφανές ότι η ψήφος του ευρωβουλευτή κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου δεν εκφράζει το κόμμα και τον πρόεδρό του».

Η ανάρτηση του κ. Ηλιόπουλου

Η συγκεκριμένη αναφορά που προέβλεπε ότι «η ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού πρέπει πάντα να προστατεύεται, ξεκινώντας από τη στιγμή της σύλληψής», δεν υπερψηφίστηκε τελικά και δεν υπάρχει στο τελικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με «τα δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού»

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από ένα tweet με ονόματα βουλευτών που υπερψήφισαν την συγκεκριμένη αναφορά, με τον χρήστη να εγκαλεί τον κ. Κιμπουρόπουλο ότι συντάχθηκε με την ακροδεξιά πτέρυγα.

On the topic of how Greek MEPs voted last week, Stelios Kympouropoulos (EPP) joined the far right in voting for this:



"...the human life of the child must always be

protected, starting from the moment of conception;"



i.e., that women shouldn't be allowed the right to choose. pic.twitter.com/8fH4NQAR2p