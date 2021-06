Στη δέσμευση να «συνεχίσουν την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας» επιβεβαιώνοντας εκ νέου την υπεράσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων προχωρούν οι ηγέτες 16 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

«Ο σεβασμός και η ανεκτικότητα βρίσκονται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην κοινή επιστολή που υπέγραψαν οι 16 ηγέτες.

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια, διασφαλίζοντας ότι οι μελλοντικές ευρωπαϊκές γενιές θα μεγαλώσουν σε μια ατμόσφαιρα ισότητας και σεβασμού», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Το μίσος, η μισαλλοδοξία και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στην Ένωσή μας» ανέφερε στο Twitter ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Γι 'αυτό, σήμερα και κάθε μέρα, υποστηρίζουμε την διαφορετικότητα και την ισότητα των ΛΟΑΤΙ, έτσι ώστε οι μελλοντικές μας γενιές να μπορούν να μεγαλώσουν σε μια Ευρώπη ισότητας και σεβασμού», σημειώνει σε ανάρτησή του στα αγγλικά.

Παράλληλα, συμπεριλαμβάνει και το κείμενο σχετικής επιστολής την οποία συνυπέγραψε με άλλους 15 ευρωπαίους ηγέτες με παραλήπτες την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Σασόλι.

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That's why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/UQBF0IKmVV