Η σημερινή ημέρα είναι κακή για όσους δεν πίστευαν στην Ευρώπη, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, με αφορμή την έναρξη των εμβολιασμών για τον κορωνοϊό σε πολλές χώρες.

«Κακή ημέρα σήμερα για εκείνους που δεν πίστευαν στην Ευρώπη. Μία ημέρα για να τη θυμόμαστε. Μια Ένωση για όλους. Μια κοινότητα αλληλεγγύης», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο κ. Σχοινάς.

Bad day today for those who didn’t believe in Europe.



A day to remember.

A Union for all.

A Community of solidarity. #EUVaccinationdays #StrongerTogether