Σε φορολογικά κίνητρα για «αντιστροφή του brain drain» αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με Έλληνες που ζουν και εργάζονται σε άλλες χώρες του κόσμου, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι όσοι Έλληνες επιστρέψουν από το εξωτερικό ή όσοι εργαστούν με έδρα την Ελλάδα, θα πληρώνουν για 7 χρόνια μισό φόρο εισοδήματος.

Αναγνώρισε ωστόσο ότι το οικονομικό κίνητρο από μόνο του «δεν είναι ποτέ αρκετό για να πάρει κάποιος την απόφαση να επιστρέψει στη χώρα.» Κατά τον ίδιο, μεγαλύτερη σημασία έχουν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας: «εάν έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την κρίση, εάν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, εάν τελικά υπάρχει αξιοκρατία, ένα αποτελεσματικό κράτος και μία οικονομία η οποία μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης από αυτές που προσφέρει σήμερα».

Αναφερόμενος στην έκθεση Πισσαρίδη ανέφερε πως συγκροτεί «επί της ουσίας ένα συνεκτικό σχέδιο μεγάλων, πολύ τολμηρών αλλαγών» κάνοντας λόγο για μία εξωστρεφή, ανταγωνιστική οικονομία «στην αιχμή των εξελίξεων, στην αιχμή της τεχνολογίας, στην αιχμή της κλιματικής αλλαγής».

Επισήμανε δε, ότι η κυβέρνηση βλέπει τον κορωνοϊό ως «μια μεγάλη ευκαιρία» εξηγώντας πως «Σσε μία εποχή που μπορείς να δουλέψεις από παντού, γιατί να μην δουλέψεις από την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις;»

«Βλέπουμε περισσότερες εταιρείες να ενδιαφέρονται να μετακινήσουν πια περιφερειακά headquarters στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι μία ασφαλής χώρα, έχει καλό connectivity. Πολλοί ενδεχομένως να θέλουν να φύγουν από την Τουρκία, που ήταν μία χώρα η οποία είχε προσελκύσει αντίστοιχες τέτοιες μεγάλες εταιρείες αλλά τώρα μπορεί να αντιμετωπίζει άλλου είδους προβλήματα».

Ο ίδιος είπε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκληθεί σύγκρουση μεταξύ όσων επιστρέφων από το εξωτερικό και όσων έμειναν στην Ελλάδα και έκλεισε τη συζήτηση αναφερόμενος σε μια φράση του πρωταγωνιστή από την ταινία Field of Dreams: «If you build it they will come».

«Τα φορολογικά κίνητρα είναι εντάξει, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πως θα μας αντιμετωπίζει το κράτος», τόνισε ένας εκ των συμμετεχόντων, ο Έκτορας Χανδακάς που εργάζεται στη Γαλλία. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χανδακάς, αυτό που θέλει κάποιος για να επιστρέψει στην Ελλάδα, είναι αξιοκρατία και ένα κράτος σύμμαχο.

«Τα έχουμε καταφέρει με πολύ δουλειά, αλλά και ένα κλίμα που μας επιτρέπει να κάνουμε πράγματα. Θέλουμε μια αξιοπρεπή δουλειά με εξωστρέφεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

