Διπλωματικός πυρετός επικρατεί στην Αθήνα από χθες το πρωί, οπότε και η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για έρευνες του ερευνητικού της σκάφους Oruc Reis κοντά στο Καστελόριζο.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο γύρος τηλεφωνικών επαφών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς, για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης.

Συνοδεία στολίσκου το Όρουτς Ρέις

Το Oruc Reis εξακολουθεί να βρίσκεται σε διεθνή ύδατα άνωθεν περιοχής της ελληνικής υφαλοκρηπίδας συνοδεία βοηθητικών σκαφών και μονάδων του τουρικού Ναυτικού ενώ η κατάσταση παρακολουθείται από μονάδες και μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Τουρκικά πολεμικά πλοία προστατεύουν το σεισμικό ερευνητικό σκάφος Όρους Ρέις στην ανατολική Μεσόγειο ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το Oruc Reis φέρεται να έχει απλώσει καλώδια, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει σε καμία διαδικασία έρευνας σύμφωνα με πηγές του ελληνικού Πενταγώνου, καθώς το παρεμποδίζει ο θόρυφος από τα πλοία.

«Βρισκόμαστε σε τουρκική ΑΟΖ»

Στο κάλεσμα των ελληνικών φρεγατών για αποχώρηση του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis από την ελληνική υφαλοκρηπίδα απάντησαν τα τουρκικά πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται εντός της «τουρκικής ΑΟΖ».

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, τα τουρκικά πλοία δεν απαντούν πάντα αλλά κατά διαστήματα.

Εν τω μεταξύ, η Άγκυρα θέτει εκ νέου θέμα Καστελλόριζου και κατηγορεί την Ελλάδα ότι δημιουργεί εντάσεις, με τους «μαξιμαλιστικούς της ισχυρισμούς», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος του τουρκικού ΥΠΕΞ Τσαγατάι Ερτσιγές και μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Τούρκος διπλωμάτης θέτει ευθέως θέμα Καστελλόριζου, λέγοντας πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Μέσω του χάρτη, η Άγκυρα προαναγγέλλει έρευνες του ORUC REIS στην περιοχή που οριοθετήθηκε πρόσφατα στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, σε ελάχιστη απόσταση από την Κάρπαθο. «Το Oruc Reis ξεκίνησε τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας σήμερα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα που δηλώθηκε στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα προκαλεί μεγάλη αναστάτωση για αυτή τη δραστηριότητα», ανέφερε ο Τσαγατάι Ερτσιγές.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity............. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA