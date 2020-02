Η οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία, ο αγωγός Eastmed αλλά και το μνημόνιο ανάμεσα σε Τουρκία και Λιβύη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι ντι Μάιο.

Οι δύο υπουργοί χαρακτήρισαν τον αγωγό Eastmed ως ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος ενώ καταδίκασαν με σαφήνεια το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης. «Έχουμε την κοινή αντίληψη ότι τα memoranda αυτά είναι παράνομα και ανυπόστατα, προκαλούν αποσταθεροποίηση στην περιοχή μας και απειλούν την ειρήνη. Επίσης, ανατροφοδοτούν την εμφύλια σύγκρουση στο εσωτερικό της Λιβύης. Πέραν από αυτό, επιχειρείται, με το ένα από αυτά, ο σφετερισμός ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα συμφώνησαν στην ταχεία οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Ελλάδας – Ιταλίας. Η επόμενη συνάντηση των τεχνικών κλιμακίων σχετικά με την ΑΟΖ θα γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου ενώ μετά την Ιταλία ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί τη Μάλτα, την Αλγερία και την Τυνησία.

#Rome: FM @NikosDendias meets w/ #Italy FM @luigidimaio at @ItalyMFA - 🇬🇷 🇮🇹 relations & dvpts in #Libya, #EasternMediterranean in the spotlight / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Ιταλό ομόλογο L.Di Maio στη Ρώμη- στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις & εξελίξεις σε Λιβύη & Αν.Μεσόγειο pic.twitter.com/40IDooIv2B