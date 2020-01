Τα συλλυπητήριά του στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον τουρκικό λαό εξέφρασε μέσω Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε απόψε το Ελαζίγ.

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του εκφράζει τη συμπάθειά του στον πρόεδρο της Τουρκίας και τον τουρκικό λαό, για τον σεισμό στη γειτονική χώρα και δηλώνει ότι οι ελληνικές ομάδες έρευνας και διάσωσης είναι έτοιμες να βοηθήσουν.

«Η ολόψυχη συμπάθειά μου προς τον Πρόεδρο @RTErdogan και τον τουρκικό λαό μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης είναι έτοιμες να βοηθήσουν», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.