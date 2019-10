Στην συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το πρωί του Σαββάτου αναφέρθηκε μέσω Twitter, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο.

«Χάρηκα που είδα τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη σήμερα. Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση για την οικονομική μεταρρύθμιση, την συνεργασία στην ενέργεια και άλλα ζητήματα. Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεργαστούν με την νέα ελληνική κυβέρνηση για να χτίσουν ένα πρόσφορο μέλλον», έγραψε ο ίδιος.

Good to see Prime Minister Mitsotakis today. Had a constructive discussion on economic reform, energy cooperation, & other issues. #Greece is a pillar of stability in the region. The U.S. stands ready to partner with the new Greek government to build a prosperous future. pic.twitter.com/YRa8z7QlYg