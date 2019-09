Συνάντηση στο υπουργείο Τουρισμού με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, είχε σήμερα ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα όπως η ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των Αμερικανών επισκεπτών στην Ελλάδα, και η προσέλκυση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων μέσα από την ενίσχυση των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο καταδυτικός λόγω του σημαντικού πλούτου προς εξερεύνηση στους βυθούς των ελληνικών θαλασσών.

Great discussion with Tourism Minister @htheoharis about initiatives to grow Greece’s dynamic tourism sectors, which deepens our people to people ties and is a huge draw for U.S. investment. pic.twitter.com/CNsARmnWhJ