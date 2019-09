Αντιπαραθέσεις και σφοδρές αντιδράσεις ξέσπασαν στο Twitter, όταν ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας αποκάλεσε έναν πρόσφυγα και φωτογράφο, «πίθηκο».

Ο Θεόδωρος Γιάνναρος, μέλος του Τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην διοικητής του νοσοκομείου «Ελπίς», απάντησε σε μια ανάρτηση του Arash Hampay, πρόσφυγα από το Ιράν που ζει στην Ελλάδα, ο οποίος έγραφε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter:

«Φασίστες, είμαι εντάξει στη νέα μου πατρίδα, θα συνεχίζω τις δράσεις για να αλλάξω την πόλη μου. Η πόλη μας πρέπει να καθαρίσει από τον φασισμό».

O κ. Γιάνναρος έσπευσε να σχολιάσει: «Θα πας εκεί από όπου ήρθες, πίθηκε».Ο Θεόδωρος Γιάνναρος συστήνεται στο προφίλ του ως μοριακός Βιολόγος Γενετιστής, τ.Διοικητής Ελπίς, Μέλος Τομέα Υγείας ΝΔ, Αρθρογράφος capital.gr. Έτσι συστήνεται στο προφίλ του ο κύριος που αποκάλεσε πίθηκο έναν πρόσφυγα.

Η δικαιολογία που προβάλλει είναι ότι ο πρόσφυγας "μας είπε φασίστες".

You are gonna be kicked back where you came from, you monkey!

Στη συνέχεια, το μέλος της ΝΔ, δεν απέσυρε τις αναρτήσεις του, και τα ποσταρίσματα συνεχίστηκαν με χαρακτηρισμούς:

Just one tweet and Hundreds attack from fascists!

And politician call me monkey!

Join if you want to see how new government view refugees !#refugeesgr #RefugeesWelcome https://t.co/cSgelrEOKl